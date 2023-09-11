"Чесно": На псевдовиборах на окупованих територіях висувалися колаборанти й безробітні

Євген Балицький "голосує", фото з його Телеграм-каналу

10 вересня в Росії завершилися вибори вищих посадових осіб у регіонах, російські окупанти провели псевдовибори і на тимчасово окупованих територіях України. Заявлено про "перемогу" путінської "Єдиної Росії".

Джерело: ТАСС, рух "Чесно", колаборанти РФ у своїх Телеграм-каналах

Деталі: У неділю незаконні "вибори", які не визнають Україна та цивілізований світ, відбулися на захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей, а також Донецької та Луганської областей.

Реклама:

Списки від "Єдиної Росії" вели так звані "губернатори" областей та керівники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" – Євген Балицький, Володимир Сальдо, Денис Пушилін та Леонід Пасічник, згідно з даними Центрвиборчкому РФ.

У русі "Чесно" проаналізували, що на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей "змагалися" чотири російські партії: "Єдина Росія", "Справедлива Росія", ЛДПР та КПРФ.

Лідер ЛДПР Леонід Слуцький був заявлений кандидатом і в Запорізькій, і в Херсонській областях.

ВІДЕО ДНЯ

У середньому 20% кандидатів зі списків на окупованих частинах Запорізької та Херсоської областей проживають у Росії.

По Запорізькій області у 23,6% кандидатів місцем проживання зазначено РФ. Серед них п’ята частина – це особи, які народились в Україні. Дехто з них узяв російський паспорт після повномасштабного вторгнення, зокрема пропагандист Володимир Рогов.

Серед кандидатів у списках 25% – працівники підприємств (переважно комунальної власності), 24% – представники окупаційної влади, 20% – безробітні, 13% – медики та освітяни, якщо вірити інформації на сайті Центрвиборчкому РФ.

По Запорізькій області найбільше відомих зрадників серед кандидатів на псевдовиборах від "Єдиної Росії". Веде список по Запорізькій області так званий губернатор області Євген Балицький. Також серед кандидатів політики-зрадники: голова окупаційної ВЦА Мелітополя Галина Данильченко, керівник руху "Народний фронт "За Росію" Володимир Рогов, голова окупаційної ВЦА Бердянська Олександр Сауленко. Загалом від "Єдиної Росії" найбільше представників окупаційної влади, зокрема 16 голів ВЦА.

Партію "Справедлива Росія" очолює ексдепутат Мелітопольської міськради Юрій Онищук. Першим номером у списку від Компартії йде кримський колаборант, ексдепутат ВР Криму Олег Слюсаренко. Майже половина кандидатів у списку – безробітні та пенсіонери.

Першим у списку від ЛДПР (Ліберально-демократичної партії) іде керівник фракції ЛДПР у російській думі Леонід Слуцький. 50% кандидатів у списку – громадяни Росії, зокрема депутати та працівники державних підприємств.

Псевдовибори РФ на окупованій частині Запорізької області Чесно

На Херсонщині ситуація схожа. Відомі колаборанти та представники окупаційної влади балотуються від "Єдиної Росії". Очолює список так званий в. о. губернатора області Володимир Сальдо. Серед кандидатів – ексдепутати Дмитро Больбот та Віталій Булюк, самопроголошена ректорка університету Тетяна Томіліна. Загалом 50% кандидатів – працівники органів окупаційної влади.

Першим у списку від ЛДПР у Херсонській області, як і по Запорізькій області, йде керівник фракції ЛДПР у російській Держдумі Леонід Слуцький. Російські громадяни складають 28% кандидатів у списку.

Партію "Справедлива Росія" очолює ексрегіонал Ігор Щепелін. В окупаційній ВЦА він займає посаду керівника департаменту зовнішньої та внутрішньої політики. 85% кандидатів у списку безробітні.

Компартію вів на псевдовиборах російський комуніст Раміль Замалетдінов. Більше половини кандидатів у списку – також безробітні.

Загалом із кандидатів від чотирьох партій на псевдовиборах на Херсонщині 40% – безробітні, 24% – представники окупаційної влади (голови ВЦА, працівники псевдоміністерств та департаментів), 17% – працівники підприємств.

Псевдовибори РФ на окупованій частині Херсонщини Чесно

Окупанти робили ставку на псевдовиборах на партію "Єдина Росія": саме від цієї партії балотувалися ТОП-зрадники, працівники окупаційних органів влади та бюджетної сфери.

Псевдовибори РФ на окупованих територіях України 2023 року Чесно

Сальдо заявив, що на окупованій частині Херсонської області 74,86% голосів отримала "Єдина Росія", 10,56% – КПРФ, 8,27% – ЛДПР, 5,03% – "Справедлива Росія".

Рогов заявив, що на окупованій частині Запорізької області 83,01% набрала "Єдина Росія", 5,82% – ЛДПР, 5,13% – "Справедлива Росія", 5,02% – КПРФ.

Пушилін заявив, що на окупованій частині Донецької області "Єдина Росія" отримала 78,03% "голосів", КПРФ – 6,43%, ЛДПР – 6,25%, "Нові люди" – 5,14%.

За даними РБК, на окупованих територіях Луганської області попередньо "Єдина Росія" має 74,63% голосів, ЛДПР – 9,87%, КПРФ – 7,5%, "Справедлива Росія" – 5,56%, "Нові люди" – 1,46%.

Пушилін похвалився псевдовиборами у так званій "ДНР" Скриншот із відео, опублікованого в Телеграм Пушиліна

Цьому передувало: Британська розвідка зазначала, що у списках на псевдовиборах на окупованих Росією територіях були відсутні незалежні кандидати, які не є членами російських партій.