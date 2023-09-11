"Честно": На псевдовыборах на оккупированных территориях выдвигались коллаборанты и безработные

Евгений Балицкий "голосует", фото из его Телеграмм-канала

10 сентября в России завершились выборы высших должностных лиц в регионах, российские оккупанты провели псевдовыборы и на временно оккупированных территориях Украины. Заявлено о "победе" путинской "Единой России".

Источник: ТАСС, движение "Честно", коллаборанты РФ в своих Телеграм-каналах

Детали: В воскресенье незаконные "выборы", которые не признают Украина и цивилизованный мир, состоялись на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской областей.

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Списки от "Единой России" вели так называемые "губернаторы" областей и руководители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" – Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Денис Пушилин и Леонид Пасечник, согласно данным Центризбиркома РФ.

В движении "Честно" проанализировали, что на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей должны "боролись" четыре российские партии: "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий был заявлен кандидатом и в Запорожской, и в Херсонской областях.

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В среднем 20% кандидатов из списков на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей проживают в России.

По Запорожской области у 23,6% кандидатов местом жительства указано РФ. Среди них пятая часть – это лица, которые родились в Украине. Некоторые из них взяли российский паспорт после полномасштабного вторжения, в частности пропагандист Владимир Рогов.

Среди кандидатов в списках 25% – работники предприятий (преимущественно коммунальной собственности), 24% – представители оккупационной власти, 20% – безработные, 13% – медики и педагоги, если верить информации на сайте Центризбиркома РФ.

По Запорожской области больше всего известных предателей среди кандидатов на псевдовыборах от "Единой России". Ведет список по Запорожской области так называемый губернатор области Евгений Балицкий. Также среди кандидатов политики-предатели: глава оккупационной ВГА Мелитополя Галина Данильченко, руководитель движения "Народный фронт "За Россию" Владимир Рогов, глава оккупационной ВГА Бердянска Александр Сауленко. Всего от "Единой России" больше всего представителей оккупационной власти, в том числе 16 глав ВГА.

Партию "Справедливая Россия" возглавляет экс-депутат Мелитопольского горсовета Юрий Онищук. Первым номером в списке от Компартии идет крымский коллаборант, экс-депутат ВР Крыма Олег Слюсаренко. Почти половина кандидатов в списке – безработные и пенсионеры.

Первым в списке от ЛДПР (Либерально-демократической партии) идет руководитель фракции ЛДПР в российской думе Леонид Слуцкий. 50% кандидатов в списке – граждане России, в том числе депутаты и работники государственных предприятий.

Псевдовыборы РФ на оккупированной части Запорожской области Честно

На Херсонщине ситуация похожая. Известные коллаборанты и представители оккупационной власти баллотируются от "Единой России". Возглавляет список так называемый и. о. губернатора области Владимир Сальдо. Среди кандидатов – экс-депутаты Дмитрий Больбот и Виталий Булюк, самопровозглашенный ректор университета Татьяна Томилина. В целом 50% кандидатов – работники органов оккупационной власти.

Первым в списке от ЛДПР в Херсонской области, как и по Запорожской области, идет руководитель фракции ЛДПР в российской Госдуме Леонид Слуцкий. Российские граждане составляют 28% кандидатов в списке.

Партию "Справедливая Россия" возглавляет экс-"регионал" Игорь Щепелин. В оккупационной ВГА он занимает должность руководителя департамента внешней и внутренней политики. 85% кандидатов в списке безработные.

Компартию вел на псевдовыборах российский коммунист Рамиль Замалетдинов. Более половины кандидатов в списке – также безработные.

Всего из кандидатов от четырех партий на псевдовыборах на Херсонщине 40% – безработные, 24% – представители оккупационных властей (главы ВГА, работники псевдоминистерств и департаментов), 17% – работники предприятий.

Псевдовыборы РФ на оккупированной части Херсонщины Честно

Оккупанты делали ставку на псевдовыборах на партию "Единая Россия": именно от этой партии баллотировались ТОП-предатели, работники оккупационных органов власти и бюджетной сферы.

Псевдовыборы РФ на оккупированных территориях Украины в 2023 году Честно

Сальдо заявил, что на оккупированной части Херсонской области 74,86% голосов получила "Единая Россия", 10,56% – КПРФ, 8,27% – ЛДПР, 5,03% – "Справедливая Россия".

Рогов заявил, что на оккупированной части Запорожской области 83,01% набрала "Единая Россия", 5,82% – ЛДПР, 5,13% – "Справедливая Россия", 5,02% – КПРФ.

Пушилин заявил, что на оккупированной части Донецкой области "Единая Россия" получила 78,03% "голосов", КПРФ – 6,43%, ЛДПР – 6,25%, "Новые люди" – 5,14%.

По данным РБК, на оккупированных территориях Луганской области предварительно "Единая Россия" имеет 74,63% голосов, ЛДПР – 9,87%, КПРФ – 7,5%, "Справедливая Россия" – 5,56%, "Новые люди" – 1,46%.

Пушилин похвастался псевдовыборами в так называемой "ДНР" Скриншот из видео, опубликованного в Телеграмм Пушилина

Этому предшествовало: Британская разведка отмечала, что в списках на псевдовыборах на оккупированных Россией территориях отсутствовали независимые кандидаты, которые не являются членами российских партий.