Коштовні овочерізки для укриттів: столичну чиновницю відсторонили

Підозрювану в розтраті бюджетних коштів на закупівлі овочерізок за завищеною ціною начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольгу Дроздову відсторонили від посади.

Джерело: Київська міська прокуратура, УП

Деталі: У прокуратурі повідомили, що 11 вересня Голосіївський районний суд Києва застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив її від посади на такий саме строк.

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Крім того, на Дроздову покладено ряд процесуальних обов’язків, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника; здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.

Що передувало: Посадовиці Дніпровської райдержадміністрації Києва Ользі Дроздовій повідомили про підозру в розтраті 300 тисяч держкоштів на облаштуванні укриття 18 серпня.

Пізніше Дроздовій оновили підозру: сума завданих збитків зросла майже до 460 тис. грн.

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