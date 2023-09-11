Дорогостоящие овощерезки для укрытий: столичную чиновницу отстранили

Подозреваемую в растрате бюджетных средств на закупке овощерезок по завышенной цене начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА Ольгу Дроздову отстранили от должности.

Источник: Киевская городская прокуратура, УП

Детали: В прокуратуре сообщили, что 11 сентября Голосеевский районный суд Киева применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца и отстранил ее от должности на такой же срок.

Реклама:

Кроме того, на Дроздову возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду; не отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения следователя; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего проживания; воздерживаться от общения с работниками фирмы-поставщика; сдать на хранение документы, дающие право выезда за границу.

Что предшествовало: Чиновнице Днепровской райгосадминистрации Киева Ольге Дроздовой сообщили о подозрении в растрате 300 тысяч госсредств на обустройстве укрытия 18 августа.

Позже Дроздовой обновили подозрение: сумма нанесенного ущерба возросла почти до 460 тыс. грн.

ВИДЕО ДНЯ

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.