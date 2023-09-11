Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дорогостоящие овощерезки для укрытий: столичную чиновницу отстранили

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 16:58
Дорогостоящие овощерезки для укрытий: столичную чиновницу отстранили
Ольга Дроздова. фото из Instagram

Подозреваемую в растрате бюджетных средств на закупке овощерезок по завышенной цене начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА Ольгу Дроздову отстранили от должности.

Источник: Киевская городская прокуратура, УП

Детали: В прокуратуре сообщили, что 11 сентября Голосеевский районный суд Киева применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца и отстранил ее от должности на такой же срок.

Реклама:

Кроме того, на Дроздову возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду; не отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения следователя; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего проживания; воздерживаться от общения с работниками фирмы-поставщика; сдать на хранение документы, дающие право выезда за границу.

Что предшествовало: Чиновнице Днепровской райгосадминистрации Киева Ольге Дроздовой сообщили о подозрении в растрате 300 тысяч госсредств на обустройстве укрытия 18 августа.

Позже Дроздовой обновили подозрение: сумма нанесенного ущерба возросла почти до 460 тыс. грн.

ВИДЕО ДНЯ

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Темы: укрытиеКиевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
укрытие
Румыния строит укрытия в приграничных с Украиной городах из-за обстрелов РФ
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Украина имеет моральное право атаковать территорию РФ – Сенатор США
Последние новости
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
Все новости...
Реклама: