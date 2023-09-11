Маск знайшов виправдання своїй позиції щодо РФ: Конгрес США не оголошував війну Росії

Американський мільярдер Ілон Маск, який імовірно сприяв зриву української атаки на флот РФ, не вважає себе зрадником.

Джерело: Маск у соцмережі Х

Пряма мова: "Я громадянин Сполучених Штатів і маю тільки цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру за неї.

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Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і є зрадником, то це ті, хто мене так називає.

Будь ласка, скажіть їм це дуже чітко".

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