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Маск знайшов виправдання своїй позиції щодо РФ: Конгрес США не оголошував війну Росії

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 18:12
Маск знайшов виправдання своїй позиції щодо РФ: Конгрес США не оголошував війну Росії
Ілон Маск. фото Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск, який імовірно сприяв зриву української атаки на флот РФ, не вважає себе зрадником.

Джерело: Маск у соцмережі Х

Пряма мова: "Я громадянин Сполучених Штатів і маю тільки цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру за неї.

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Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і є зрадником, то це ті, хто мене так називає.

Будь ласка, скажіть їм це дуже чітко".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.
  • Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України. Також він повторює про "необхідність перемир'я".
  • Пізніше стало відомо, що Маск передав своєму біографу приватні повідомлення від віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова без запиту на дозвіл.
  • Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що інформацію про те, що мільярдер наказав відключити Starlink над Кримом для зриву атаки на флот РФ, треба ретельно перевірити.

Теми: Масквійна
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