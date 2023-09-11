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Маск нашел оправдание своей позиции по РФ: Конгресс США не объявлял войну России

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 18:12
Маск нашел оправдание своей позиции по РФ: Конгресс США не объявлял войну России
Илон Маск. фото Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск, который предположительно способствовал срыву украинской атаки на флот РФ, не считает себя предателем.

Источник: Маск в соцсети Х

Прямая речь: "Я гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру за нее.

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Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и является предателем, то это те, кто меня так называет.

Пожалуйста, скажите им это очень четко".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.
  • Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины. Также он твердит о "необходимости перемирия".
  • Позже стало известно, что Маск передал своему биографу частные сообщения от вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение.
  • Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что информацию о том, что миллиардер приказал отключить Starlink над Крымом для срыва атаки на флот РФ, надо тщательно проверить.

Темы: Масквойна
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