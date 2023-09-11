Маск нашел оправдание своей позиции по РФ: Конгресс США не объявлял войну России

Американский миллиардер Илон Маск, который предположительно способствовал срыву украинской атаки на флот РФ, не считает себя предателем.

Источник: Маск в соцсети Х

Прямая речь: "Я гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру за нее.

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Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и является предателем, то это те, кто меня так называет.

Пожалуйста, скажите им это очень четко".

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