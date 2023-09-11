Новий міністр оборони України Рустем Умеров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону США Ллойдом Остіном.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Пентагон у своєму комюніке зазначає, що Остін привітав Умєрова з призначенням та запевнив, що США продовжать підтримувати Україну.

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"Міністр Остін повідомив останню інформацію про роботу США над безпековою допомогою для України та обмінявся поглядами з міністром Умеровим про пріоритети у підтримці для термінових потреб України на полі бою та розвитку спроможностей у довгостроковій перспективі", – повідомляє американська сторона.

Оновлено: Згодом Рустем Умеров також повідомив деталі розмови.

"Обговорили термінові потреби України та майбутню зустріч формату "Рамштайн". Розповів колезі про останні події на передовій. Вдячний США за їхню підтримку і внесок у перемогу України", – написав він.

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Крім того, міністри обговорили порядок денний найближчої зустрічі Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", що відбудеться на однойменній авіабазі у Німеччині наступного тижня.

Українська сторона ще не повідомляла деталі розмови.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони після відставки з цієї посади Олексія Резнікова.