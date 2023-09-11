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Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 19:03
Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона
Фото: УП

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Пентагон в своем коммюнике отмечает, что Остин поздравил Умерова с назначением и заверил, что США продолжат поддерживать Украину.

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"Министр Остин сообщил последнюю информацию о работе США над помощью по безопасности для Украины и обменялся взглядами с министром Умеровым о приоритетах в поддержке для срочных потребностей Украины на поле боя и развития возможностей в долгосрочной перспективе", – сообщает американская сторона.

Обновлено: Позже Рустем Умеров также сообщил детали разговора.

"Обсудили срочные потребности Украины и предстоящую встречу формата "Рамштайн". Рассказал коллеге о последних событиях на передовой. Благодарен США за их поддержку и вклад в победу Украины", – написал он.

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Кроме того, министры обсудили повестку дня ближайшей встречи Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", которая состоится на одноименной авиабазе в Германии на следующей неделе.

Украинская сторона еще не сообщала детали разговора.

Напомним, 6 сентября Верховная Рада одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны после отставки с этой должности Алексея Резникова.

Темы: Умеров РустемвойнаСША
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