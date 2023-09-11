Сили оборони ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку, протягом доби на фронті відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу за 11 вересня

Деталі: Українські Сили оборони стримують російську армію та відбивають атаки на Куп’янському напрямку в районі Новоселівського Луганської області; на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки Донецької області; на Авдіївському напрямку в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області; на Мар’їнському напрямку в районі Мар’їнки та на Запорізькому напрямку в районі Новоданилівки та Роботиного Запорізької області.

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Дослівно: "Загалом ворог завдав 10 ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів противника".