Силы обороны ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении, в течение суток на фронте состоялось более 20 боевых столкновений.

Источник: вечерняя сводка Генштаба за 11 сентября

Детали: Украинские Силы обороны сдерживают российскую армию и отражают атаки на Купянском направлении в районе Новоселовского Луганской области; на Бахмутском направлении в районе Клищеевки Донецкой области; на Авдеевском направлении в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области; на Марьинском направлении в районе Марьинки и на Запорожском направлении в районе Новоданиловки и Роботино Запорожской области.

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Дословно: "В целом враг нанес 10 ракетных и 46 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств противника".