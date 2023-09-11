Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський повідомив, що в Україну надійдуть додаткові системи ППО

Олександр ШумілінПонеділок, 11 вересня 2023, 21:49
Зеленський повідомив, що в Україну надійдуть додаткові системи ППО
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну надійдуть додаткові системи протиповітряної оборони.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Вона була з візитом в Україні. Зустрівся з нею сьогодні в Києві…

Реклама:

Рухаємось також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть".

Деталі: Від кого саме, та які надійдуть системи ППО, Зеленський не уточнив.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 вересня уряд Німеччини повідомив про нову доставлену в Україну партію військової допомоги.
  • До нового пакету увійшли, зокрема, понад 10 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок Gepard, також Україна отримала броньований мостоукладач Beaver.

Теми: ППОЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кандидат у президенти США Десантіс виступив проти членства України в НАТО

У Малі розбився військово-транспортний літак, який може бути пов'язаний з "ПВК Вагнер"

Папа Франциск заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброєю

відеоЗеленський подякував Польщі: Будь-які виклики – ніщо порівняно з міцністю між народами

фотоНа Київщині працівник військкомату зберігав у себе арсенал зброї й боєприпасів

Стефанчук: У парламенті немає голосів для заборони УПЦ МП

Усі новини...
ППО
ППО знищила 25 з 32 запущених ворогом "Шахедів" – зведення
У кількох районах столиці зафіксовані падіння уламків, виникли загорання
У Києві та області працювала ППО
Останні новини
07:27
За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень – Генштаб
06:48
Через мігрантів Шольц пропонує посилити контроль на кордоні з Польщею – ЗМІ
06:21
Кандидат у президенти США Десантіс виступив проти членства України в НАТО
05:34
З'явилася нова супутникова фотографія штабу Чорноморського флоту Росії після удару 
04:51
Українські військові глибше заходять у Запорізьку область – ISW
04:28
У Сомалі вибухнула замінована вантажівка – загинуло 20 людей
03:49
Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області – ЦНС
03:39
ОновленоЧерез ракетну небезпеку у двох областях була оголошена повітряна тривога
03:04
У Малі розбився військово-транспортний літак, який може бути пов'язаний з "ПВК Вагнер"
02:24
Папа Франциск заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброєю
Усі новини...
Реклама: