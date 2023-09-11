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Зеленський повідомив, що в Україну надійдуть додаткові системи ППО

Олександр ШумілінПонеділок, 11 вересня 2023, 21:49
Зеленський повідомив, що в Україну надійдуть додаткові системи ППО
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну надійдуть додаткові системи протиповітряної оборони.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Вона була з візитом в Україні. Зустрівся з нею сьогодні в Києві…

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Рухаємось також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть".

Деталі: Від кого саме, та які надійдуть системи ППО, Зеленський не уточнив.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 вересня уряд Німеччини повідомив про нову доставлену в Україну партію військової допомоги.
  • До нового пакету увійшли, зокрема, понад 10 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок Gepard, також Україна отримала броньований мостоукладач Beaver.

Теми: ППОЗеленський
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