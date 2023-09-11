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Зеленский сообщил, что в Украину поступят дополнительные системы ПВО

Александр ШумилинПонедельник, 11 сентября 2023, 21:49
Зеленский сообщил, что в Украину поступят дополнительные системы ПВО
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину поступят дополнительные системы противовоздушной обороны.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцом. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Бербок. Она была с визитом в Украине. Встретился с ней сегодня в Киеве...

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Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут".

Детали: От кого именно, и какие поступят системы ПВО, Зеленский не уточнил.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 сентября правительство Германии сообщило о новой доставленной в Украину партии военной помощи.
  • В новый пакет вошли, в частности, более 10 тысяч снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard, также Украина получила бронированный мостоукладчик Beaver.

Темы: ПВОЗеленский
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