Зеленский сообщил, что в Украину поступят дополнительные системы ПВО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину поступят дополнительные системы противовоздушной обороны.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцом. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Бербок. Она была с визитом в Украине. Встретился с ней сегодня в Киеве...

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Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут".

Детали: От кого именно, и какие поступят системы ПВО, Зеленский не уточнил.

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