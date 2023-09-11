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Бербок закликала Путіна повернути викрадених українських дітей

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 22:09
Бербок закликала Путіна повернути викрадених українських дітей
Анналена Бербок та Дмитро Кулеба. Фото - МЗС

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після відвідин центру допомоги дітям, яких повернули з РФ, засудила викрадення Росією українських дітей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Бербок на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою

Деталі: За її словами, вона все ще під враженням від розмов з дітьми в центрі допомоги дітям, яких повернули з РФ. Дипломатка зізналася, що в неї просто перехоплює подих від того жаху, що дітей просто відвезли в чужу країну, промивали мізки, щоб бути налаштованими проти своєї батьківщини.

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Глава МЗС Німеччини додала, що доля цих дітей ще раз показує, що в президента РФ Владіміра Путіна немає морального компасу, і він щодня порушує правила міжнародної спільноти та людського співіснування.

"Тому я закликаю тих, хто досі не може чітко сказати, хто є злочинцем: "Дивіться на ці злочини і на цих дітей! Їх повернення – це перший крок до миру". Це треба зробити негайно", – наголосила Бербок.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати наполягають на тому, що Росія має припинити депортацію українців з окупованих нею територій та повернути їх Україні, зокрема – дітей.

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Нагадаємо, в березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що США мають намір передати Міжнародному кримінальному суду в Гаазі дані про воєнні злочини РФ.

Теми: НімеччинаУкраїнадітиРосія
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