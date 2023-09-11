Бербок призвала Путина вернуть похищенных украинских детей

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после посещения центра помощи детям, которых вернули из РФ, осудила похищение Россией украинских детей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Бербок на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

Детали: По ее словам, она все еще под впечатлением от разговоров с детьми в центре помощи детям, которых вернули из РФ. Дипломат призналась, что у нее просто перехватывает дыхание от того ужаса, что детей просто увезли в чужую страну, промывали мозги, чтобы настроить против своей родины.

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Глава МИД Германии добавила, что судьба этих детей еще раз показывает, что у президента РФ Владимира Путина нет морального компаса, и он ежедневно нарушает правила международного сообщества и человеческого сосуществования.

"Поэтому я призываю тех, кто до сих пор не может четко сказать, кто является преступником: "Смотрите на эти преступления и на этих детей! Их возвращение – это первый шаг к миру". Это надо сделать немедленно", – подчеркнула Бербок.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты настаивают на том, что Россия должна прекратить депортацию украинцев с оккупированных ею территорий и вернуть их Украине, в частности – детей.

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Напомним, в марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что США намерены передать Международному уголовному суду в Гааге данные о военных преступлениях РФ.