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10 прикордонних громад Сумщини обстріляли росіяни за день

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 23:45
10 прикордонних громад Сумщини обстріляли росіяни за день
Ілюстративне фото - АрміяInform

Російська армія протягом дня 11 вересня обстріляла 10 прикордонних громад Сумщини, травмований чоловік.

Джерело: Сумська ОВА в Telegram

Деталі: Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Путивльська, Миколаївська громади.

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Окупаційні війська вели вогонь з мінометів та артилерії. Дроном-камікадзе та FPV-дроном атакували Краснопільську громаду.

Дослівно: "Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 6 вибухів з міномета. Також з території РФ було 10 вибухів з РСЗВ. В результаті обстрілу отримав контузію та забої місцевий мешканець. Також пошкоджено 1 приватний будинок".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Внаслідок російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області 11 вересня дістали поранення троє місцевих жителів.

Теми: Сумська областьобстрілвійнаРосія
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