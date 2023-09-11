10 прикордонних громад Сумщини обстріляли росіяни за день

Російська армія протягом дня 11 вересня обстріляла 10 прикордонних громад Сумщини, травмований чоловік.

Джерело: Сумська ОВА в Telegram

Деталі: Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Путивльська, Миколаївська громади.

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Окупаційні війська вели вогонь з мінометів та артилерії. Дроном-камікадзе та FPV-дроном атакували Краснопільську громаду.

Дослівно: "Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 6 вибухів з міномета. Також з території РФ було 10 вибухів з РСЗВ. В результаті обстрілу отримав контузію та забої місцевий мешканець. Також пошкоджено 1 приватний будинок".

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