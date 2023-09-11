10 прикордонних громад Сумщини обстріляли росіяни за день
Російська армія протягом дня 11 вересня обстріляла 10 прикордонних громад Сумщини, травмований чоловік.
Джерело: Сумська ОВА в Telegram
Деталі: Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Путивльська, Миколаївська громади.
Окупаційні війська вели вогонь з мінометів та артилерії. Дроном-камікадзе та FPV-дроном атакували Краснопільську громаду.
Дослівно: "Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 6 вибухів з міномета. Також з території РФ було 10 вибухів з РСЗВ. В результаті обстрілу отримав контузію та забої місцевий мешканець. Також пошкоджено 1 приватний будинок".
Передісторія:
- Внаслідок російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області 11 вересня дістали поранення троє місцевих жителів.