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10 приграничных громад Сумской области обстреляли россияне за день

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 23:45
10 приграничных громад Сумской области обстреляли россияне за день
Иллюстративное фото - АрмияInform

Российская армия в течение дня 11 сентября обстреляла 10 пограничных громад Сумской области, травмирован мужчина.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Детали: В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничья. Зафиксировано 122 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Путивльская, Николаевская громады.

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Оккупационные войска вели огонь из минометов и артиллерии. Дроном-камикадзе и FPV-дроном атаковали Краснопольскую громаду.

Дословно: "Зноб-Новгородская община: зафиксировано 6 взрывов из миномета. Также с территории РФ было 10 взрывов из РСЗО. В результате обстрела получил контузию и ушибы местный житель. Также поврежден 1 частный дом".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В результате российского обстрела Никополя Днепропетровской области 11 сентября получили ранения трое местных жителей.

Темы: Сумская областьобстрелвойнаРосcия
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