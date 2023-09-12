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Росіяни скаржаться на атаку дронів у Курській області

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 00:33
Росіяни скаржаться на атаку дронів у Курській області
Фото ілюстративне, specmachinery.com.ua

В ніч на 12 вересня губернатор Курської області Росії Роман Старовойт повідомив про атаку безпілотників на місто Рильськ.

Джерело: Старовойт у Telegram

Деталі: За словами російського чиновника, у Рильську Курської області з безпілотника скинули вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав, лише пошкоджено фасади та вибито кілька шибок у двох будинках. 

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Через годину після першої атаки Старовойт повідомив про повторну атаку безпілотника на вулиці Леніна. Цього разу в адміністративній будівлі було пошкоджено дах і вибиті шибки у вікнах.

Передісторія: 

  • 11 вересня російські окупанти та влада Бєлгородської області заявляли, що нібито в Курській та Бєлгородській області збили українські безпілотники.

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Теми: безпілотникиРосіявійна
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