Росіяни скаржаться на атаку дронів у Курській області
Вівторок, 12 вересня 2023, 00:33
В ніч на 12 вересня губернатор Курської області Росії Роман Старовойт повідомив про атаку безпілотників на місто Рильськ.
Джерело: Старовойт у Telegram
Деталі: За словами російського чиновника, у Рильську Курської області з безпілотника скинули вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав, лише пошкоджено фасади та вибито кілька шибок у двох будинках.
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Через годину після першої атаки Старовойт повідомив про повторну атаку безпілотника на вулиці Леніна. Цього разу в адміністративній будівлі було пошкоджено дах і вибиті шибки у вікнах.
Передісторія:
- 11 вересня російські окупанти та влада Бєлгородської області заявляли, що нібито в Курській та Бєлгородській області збили українські безпілотники.
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