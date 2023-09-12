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Россияне жалуются на атаку дронов в Курской области

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 00:33
Россияне жалуются на атаку дронов в Курской области
Фото иллюстративное, specmachinery.com.ua

В ночь на 12 сентября губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотников на город Рыльск.

Источник: Старовойт в Telegram

Детали: По словам российского чиновника, в Рыльске Курской области с беспилотника сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, только повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух домах. 

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Через час после первой атаки Старовойт сообщил о повторной атаке беспилотника в Рыльске на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в окнах.

  • Предыстория:
    11 сентября российские оккупанты и власти Белгородской области заявляли, что якобы в Курской и Белгородской области сбили украинские беспилотники.

Темы: беспилотникиРосcиявойна
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