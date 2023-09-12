Россияне жалуются на атаку дронов в Курской области
Вторник, 12 сентября 2023, 00:33
В ночь на 12 сентября губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотников на город Рыльск.
Источник: Старовойт в Telegram
Детали: По словам российского чиновника, в Рыльске Курской области с беспилотника сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, только повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух домах.
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Через час после первой атаки Старовойт сообщил о повторной атаке беспилотника в Рыльске на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в окнах.
- Предыстория:
11 сентября российские оккупанты и власти Белгородской области заявляли, что якобы в Курской и Белгородской области сбили украинские беспилотники.