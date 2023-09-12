У Лівії через прорив дамби від повені загинуло щонайменше 2 тисячі людей
Влада східної Лівії заявила, що щонайменше 2 тисячі людей загинуло, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені, яка охопила місто Дерна через сильний шторм та дощ.
Джерело: NBC News
Деталі: Речник Лівійської національної армії, що контролює східну Лівію, Ахмед Місмарі, заявив на прес-конференції, що катастрофа сталася після обвалу дамб над містом Дерна. Вода "змила цілі квартали з їхніми жителями в море".
Місмарі повідомив, що кількість зниклих безвісти людей коливається від 5000 до 6000 осіб.
Лівія політично розділена між Сходом і Заходом, а державні служби розпалися після повстання 2011 року. Міжнародно визнаний уряд у Тріполі не контролює східні території.
Голова паралельної східної адміністрації Усама Хамад заявив місцевому телебаченню, що понад 2000 людей загинули, а тисячі зникли безвісти: "Цілі райони Дерни зникли разом із їхніми мешканцями... знесені водою".
Шторм Даніель пронісся над Середземним морем у неділю. Він заболотив дороги та зруйнував будинки в Дерні, а також вразив інші поселення уздовж узбережжя, включно з другим за величиною містом Лівії - Бенгазі.
Передісторія:
- Раніше шторм Даніель вирував у Греції, де після потужних злив у середу почалися повені. У деяких районах за 12 годин випало вдвічі більше середньорічної норми опадів, зокрема в Афінах.
- Жителі деяких сіл були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки майже повністю пішли під воду.
- 11 вересня стало відомо, що кількість підтверджених смертей від нещодавньої повені в центральній Греції зросла до 15 після того, як у неділю були знайдені тіла чотирьох людей, які раніше вважалися зниклими безвісти.