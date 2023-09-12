У Лівії через прорив дамби від повені загинуло щонайменше 2 тисячі людей

Влада східної Лівії заявила, що щонайменше 2 тисячі людей загинуло, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені, яка охопила місто Дерна через сильний шторм та дощ.

Джерело: NBC News

Деталі: Речник Лівійської національної армії, що контролює східну Лівію, Ахмед Місмарі, заявив на прес-конференції, що катастрофа сталася після обвалу дамб над містом Дерна. Вода "змила цілі квартали з їхніми жителями в море".

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Місмарі повідомив, що кількість зниклих безвісти людей коливається від 5000 до 6000 осіб.

Лівія політично розділена між Сходом і Заходом, а державні служби розпалися після повстання 2011 року. Міжнародно визнаний уряд у Тріполі не контролює східні території.

Голова паралельної східної адміністрації Усама Хамад заявив місцевому телебаченню, що понад 2000 людей загинули, а тисячі зникли безвісти: "Цілі райони Дерни зникли разом із їхніми мешканцями... знесені водою".

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Шторм Даніель пронісся над Середземним морем у неділю. Він заболотив дороги та зруйнував будинки в Дерні, а також вразив інші поселення уздовж узбережжя, включно з другим за величиною містом Лівії - Бенгазі.

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