В Ливии из-за прорыва дамбы от наводнения погибли по меньшей мере 2 тысячи человек
Власти восточной Ливии заявили, что по меньшей мере 2 тысячи человек погибли, а еще 5-6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения, которое охватило город Дерна из-за сильного шторма и дождя.
Источник: NBC News
Детали: Представитель Ливийской национальной армии, контролирующей восточную Ливию, Ахмед Мисмари, заявил на пресс-конференции, что катастрофа произошла после обвала дамб над городом Дерна. Вода "смыла целые кварталы с их жителями в море".
Мисмари сообщил, что количество пропавших без вести людей колеблется от 5000 до 6000 человек.
Ливия политически разделена между Востоком и Западом, а государственные службы распались после восстания 2011 года. Международно признанное правительство в Триполи не контролирует восточные территории.
Глава параллельной восточной администрации Усама Хамад заявил местному телевидению, что более 2000 человек погибли, а тысячи пропали без вести: "Целые районы Дерны исчезли вместе с их жителями... снесены водой".
Шторм Даниэль пронесся над Средиземным морем в воскресенье. Он заболотил дороги и разрушил дома в Дерне, а также поразил другие поселения вдоль побережья, включая второй по величине город Ливии - Бенгази.
Предыстория:
- Ранее шторм Даниэль бушевал в Греции, где после мощных ливней в среду начались наводнения. В некоторых районах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков, в частности в Афинах.
- Жители некоторых сел были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома почти полностью ушли под воду.
- 11 сентября стало известно, что количество подтвержденных смертей от недавнего наводнения в центральной Греции возросло до 15 после того, как в воскресенье были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести.