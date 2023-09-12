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В Ливии из-за прорыва дамбы от наводнения погибли по меньшей мере 2 тысячи человек

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 01:47
В Ливии из-за прорыва дамбы от наводнения погибли по меньшей мере 2 тысячи человек
Дерна, Ливия. Фото dailykos.com

Власти восточной Ливии заявили, что по меньшей мере 2 тысячи человек погибли, а еще 5-6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения, которое охватило город Дерна из-за сильного шторма и дождя.

Источник: NBC News

Детали: Представитель Ливийской национальной армии, контролирующей восточную Ливию, Ахмед Мисмари, заявил на пресс-конференции, что катастрофа произошла после обвала дамб над городом Дерна. Вода "смыла целые кварталы с их жителями в море".

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Мисмари сообщил, что количество пропавших без вести людей колеблется от 5000 до 6000 человек.

Ливия политически разделена между Востоком и Западом, а государственные службы распались после восстания 2011 года. Международно признанное правительство в Триполи не контролирует восточные территории.

Глава параллельной восточной администрации Усама Хамад заявил местному телевидению, что более 2000 человек погибли, а тысячи пропали без вести: "Целые районы Дерны исчезли вместе с их жителями... снесены водой".

ВИДЕО ДНЯ

Шторм Даниэль пронесся над Средиземным морем в воскресенье. Он заболотил дороги и разрушил дома в Дерне, а также поразил другие поселения вдоль побережья, включая второй по величине город Ливии - Бенгази.

Предыстория:

  • Ранее шторм Даниэль бушевал в Греции, где после мощных ливней в среду начались наводнения. В некоторых районах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков, в частности в Афинах.
  • Жители некоторых сел были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома почти полностью ушли под воду.
  • 11 сентября стало известно, что количество подтвержденных смертей от недавнего наводнения в центральной Греции возросло до 15 после того, как в воскресенье были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

Темы: Ливиястихийное бедствие
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