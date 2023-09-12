Росгвардія вербує колишніх в'язнів з "ПВК Вагнер"

Росгвардія вербує колишніх в'язнів-бійців "ПВК Вагнера", щоб підкорити собі залишки "вагнерівців" і водночас подбати про внутрішню безпеку Росії.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), російське опозиційне видання iStories

Деталі: Родичі раніше ув'язнених колишніх бійців "ПВК Вагнер" розповіли, що не всі бажаючі служити пройшли перевірку.

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При цьому, вони зазначають, що беруть бійців "не на керівні посади і навіть не у середній офіцерський склад".

iStories зазначив, що Росгвардія просить колишніх бійців "ПВК Вагнер" пройти перевірку та надати документи про офіційне помилування засуджених, а також документи про укладення контрактів з "ПВК Вагнер".

Ще один військовослужбовець Росгвардії з Ростова-на-Дону заявив, що його підрозділ відправив колишніх бойовиків "ПВК Вагнер" охороняти "стратегічні об’єкти" в окупованій Україні.