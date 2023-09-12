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Росгвардия вербует бывших заключенных из "ЧВК Вагнер"

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 04:02
Росгвардия вербует бывших заключенных из ЧВК Вагнер
Фото ілюстративне, rbc.ru

Росгвардия вербует бывших заключенных-бойцов "ЧВК Вагнера", чтобы подчинить себе остатки "вагнеровцев" и одновременно позаботиться о внутренней безопасности России.

Источник: Институт изучения войны (ISW), российское оппозиционное издание iStories

Детали: Родственники ранее заключенных бывших бойцов "ЧВК Вагнер" рассказали, что не все желающие служить прошли проверку. 

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При этом, они отмечают, что берут бойцов "не на руководящие должности и даже не в средний офицерский состав".

Издание iStories отметило, что Росгвардия просит бывших бойцов "ЧВК Вагнер" пройти проверку и предоставить документы об официальном помиловании осужденного, а также контракт с "ЧВК Вагнер". 

Еще один военнослужащий Росгвардии из Ростова-на-Дону заявил, что его подразделение отправило бывших боевиков "ЧВК Вагнер" охранять "стратегические объекты" в оккупированной Украине.

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Темы: ВагнерРосcиявойна
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