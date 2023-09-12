ООН: З початку вересня в Україні від війни постраждало 292 цивільні людини

З 1 по 10 вересня в Україні зафіксували 292 випадки загибелі або поранення серед цивільного населення.

Джерело: звіт управління Верховного комісара ООН з прав людини

Деталі: Експерти ООН повідомили, що від військових дій у вересні загинуло 55 людей: 29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчинка, а також 4 дорослих, стать яких поки невідома. 237 людей було поранено.

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Загальна кількість жертв серед мирного населення з 24 лютого 2022 року, коли Росія почала широкомасштабну війну, до 10 вересня 2023 року, - 27 149 людей. З них 9 614 загиблих і 17 535 поранених.

В управлінні Верховного комісара ООН з прав людини вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки інформація з місць, де тривають інтенсивні бої, надходить з затримкою, а багато звітів очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя , Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

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