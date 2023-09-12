Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ООН: З початку вересня в Україні від війни постраждало 292 цивільні людини

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 05:08
ООН: З початку вересня в Україні від війни постраждало 292 цивільні людини
Фото ілюстративне, Моніторингова місія ООН з прав людини

З 1 по 10 вересня в Україні зафіксували 292 випадки загибелі або поранення серед цивільного населення.

Джерело: звіт управління Верховного комісара ООН з прав людини

Деталі: Експерти ООН повідомили, що від військових дій у вересні загинуло 55 людей: 29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчинка, а також 4 дорослих, стать яких поки невідома. 237 людей було поранено. 

Реклама:
 

Загальна кількість жертв серед мирного населення з 24 лютого 2022 року, коли Росія почала широкомасштабну війну, до 10 вересня 2023 року, - 27 149 людей. З них 9 614 загиблих і 17 535 поранених. 

 

В управлінні Верховного комісара ООН з прав людини вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки інформація з місць, де тривають інтенсивні бої, надходить з затримкою, а багато звітів очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя , Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У березні Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала порушення прав людини в Україні на тлі війни, зокрема страти військовополонених обома сторонами збройного конфлікту.

Теми: ООНвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Півтора роки у дисбаті отримав офіцер, який побив підлеглого
Адміністрація Байдена близька до схвалення Україні ракет з касетними боєприпасами – Reuters
Українські військові просуваються в районі Бахмута та на Запоріжжі – ISW
Останні новини
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
Усі новини...
Реклама: