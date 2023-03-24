Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала порушення прав людини в Україні на тлі війни, зокрема страти військовополонених обома сторонами збройного конфлікту.

Джерело: Моніторингова місія ООН з прав людини, "Радіо Свобода"

Деталі: Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер 24 березня представила дві нові доповіді: щодо поводження з військовополоненими і щодо ситуації з правами людини в Україні загалом.

Відповідальність за продовження порушень вона поклала на "обидві сторони конфлікту".

Пряма мова Богнер: "Жорстокість і масштабний вплив на цивільне населення, які ми спостерігали протягом останнього року, триватимуть, якщо обидві сторони конфлікту не забезпечать повне дотримання міжнародного гуманітарного права".

Деталі: Місія ООН, зокрема, занепокоєна довільними стратами 25 російських і 15 українських військовополонених, про які їй стало відомо.

Богнер уточнила, що її команда опитала понад 400 військовополонених, приблизно по 200 з кожного боку. При цьому, додала вона, Україна надала експертам ООН безперешкодний конфіденційний доступ до офіційних місць інтернування російських військовополонених, а Росія такого доступу не надала.

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Пряма мова: "Почну з російських військовослужбовців, які перебувають у полоні в Україні. Ми глибоко стурбовані зафіксованими нами довільними стратами до 25 російських військовополонених і осіб, які припинили участь у військових діях, що були вчинені ЗСУ. Часто це відбувалося одразу після захоплення в полон на полі бою.

Хоча нам відомо, що органи влади України почали розслідування щодо п’яти випадків, що охоплює 22 жертви, ми не маємо даних про судові провадження щодо імовірних винуватців".

Деталі: За словами Богнер, майже половина з 229 російських військовополонених, з якими розмовляли члени місії, заявляли про катування чи жорстоке поводження з ними. Більшість таких випадків ставалися на перших етапах затримання і допиту, уточнила вона.

Пряма мова: "Щодо поводження з українськими військовополоненими – ми також глибоко стурбовані свавільними стратами 15 українських військовополонених невдовзі після того, як вони були захоплені в полон російськими військами. ПВК "Вагнер" здійснило 11 із таких страт".

Деталі: За даними ООН, більшість українських військовополонених, які потрапили в полон під час бою, перед інтернуванням зазнавали катування і жорстокого поводження.

"Військові РФ і співробітники ФСБ катували їх для отримання військової інформації, залякування, приниження і помсти, наголошується в доповіді… Катування включали побиття, тортури електричним струмом, у деяких випадках – нанесення вогнепальних або колотих ран. Поширеним явищем була імітація страти", – зазначила Богнер.

За її словами, "умови тримання багатьох українських військових були шокуючими", а доступ до медичної допомоги часто був недостатнім або його взагалі не було.

У доповіді вказано, що п’ятеро українських військовополонених померли під час інтернування через брак медичної допомоги.

"Кількість задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження під час інтернування, у пенітенціарних установах шокує, понад 84% людей зазнали такого поводження. Працівники цих установи піддавали цих полонених так званим "вітальним побиттям" після їх прибуття, регулярно били, катували електричним струмом під час перевірок у камерах або під час прогулянок територією установ", – заявила Богнер.

Вона додала, що колишні українські військовополонені повідомили, що боялися щотижневих походів у душ, які неминуче завершувалися побиттям і приниженням, часто із сексуальним підтекстом.

"Коли порушення відбуваються, потрібно вживати необхідних заходів насамперед у лавах самої армії, а також через проведення повних та ефективних розслідувань, притягнення до відповідальності винних і тих, хто ними командує", – сказала голова місії ООН.

Крім того, від 24 лютого 2022 року місія ООН задокументувала 621 випадок "насильницьких зникнень" і "довільних затримань" цивільних осіб російськими військовими і 91 аналогічний випадок, скоєний українськими силовими структурами.

Зі 127 опитаних цивільних осіб, які були раніше затримані росіянами, 90% зазнали катувань і жорстокого поводження. Із 73 опитаних жертв іншої сторони 53% зазнали тортур або жорстокого поводження з боку представників Збройних сил і правоохоронних органів України, сказала Богнер.

Нагадаємо: Станом на 19 березня Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 317 і поранення 13 892 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

16 березня в Женеві експерти Незалежної міжнародної слідчої комісії ООН презентували доповідь про зібрані свідчення порушень міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права упродовж останнього року повномасштабної збройної агресії РФ проти України.

Як наголосили комісари, чимало фактів – навмисні вбивства, напади на мирних жителів, незаконні ув’язнення, тортури, зґвалтування, примусове переміщення та депортація дітей – становлять воєнні злочини.

Коли журналісти уточнили у голови комісії Еріка Мьосе, чи можна вважати наведені факти геноцидом, він відповів, що поки таких доказів не знайшов. Проте питання потребує подальшого розслідування, додав він.