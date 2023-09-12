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ООН: С начала сентября в Украине от войны пострадало 292 гражданских человека

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 05:08
ООН: С начала сентября в Украине от войны пострадало 292 гражданских человека
Фото иллюстративное, Мониторинговая миссия ООН по правам человека

С 1 по 10 сентября в Украине зафиксировали 292 случая гибели или ранения среди гражданского населения.

Источник: отчет управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Детали: Эксперты ООН сообщили, что от военных действий в сентябре погибло 55 человек: 29 мужчин, 21 женщина, 1 девочка, а также 4 взрослых, пол которых пока неизвестен. 237 человек были ранены. 

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Общее количество жертв среди мирного населения с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала широкомасштабную войну, до 10 сентября 2023 года - 27 149 человек. Из них 9 614 погибших и 17 535 раненых. 

 

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку информация из мест, где продолжаются интенсивные бои, поступает с задержкой, а многие отчеты ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В марте Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала нарушения прав человека в Украине на фоне войны, в частности казни военнопленных обеими сторонами вооруженного конфликта.

Темы: ООНвойна
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