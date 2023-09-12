Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ООН: С начала сентября в Украине от войны пострадало 292 гражданских человека

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 05:08
ООН: С начала сентября в Украине от войны пострадало 292 гражданских человека
Фото иллюстративное, Мониторинговая миссия ООН по правам человека

С 1 по 10 сентября в Украине зафиксировали 292 случая гибели или ранения среди гражданского населения.

Источник: отчет управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Детали: Эксперты ООН сообщили, что от военных действий в сентябре погибло 55 человек: 29 мужчин, 21 женщина, 1 девочка, а также 4 взрослых, пол которых пока неизвестен. 237 человек были ранены. 

Реклама:
 

Общее количество жертв среди мирного населения с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала широкомасштабную войну, до 10 сентября 2023 года - 27 149 человек. Из них 9 614 погибших и 17 535 раненых. 

 

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку информация из мест, где продолжаются интенсивные бои, поступает с задержкой, а многие отчеты ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В марте Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала нарушения прав человека в Украине на фоне войны, в частности казни военнопленных обеими сторонами вооруженного конфликта.

Темы: ООНвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Полтора года в дисбате получил офицер, избивший подчиненного
Администрация Байдена близка к одобрению Украине ракет с кассетными боеприпасами – Reuters
Украинские военные продвигаются в районе Бахмута и на Запорожье – ISW
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: