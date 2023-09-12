Полковник Павленко: На деяких ділянках фронту у нас буває 250-300 дронів в повітрі одночасно

На деяких ділянках фронту Сили Оборони фіксують 250-300 дронів у повітрі одночасно.

Джерело: начальник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Іван Павленко в інтерв'ю "Українській правді".

Пряма мова: "Якщо брати територію від Запоріжжя до Лимана, на деяких ділянках фронту в нас буває 250-300 дронів одночасно в повітрі".

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Деталі: Павленко уточнив, що йдеться про різні типи безпілотників з обох сторін.

За його словами, більшість іноземних експертів станом на 2022-й рік не уявляли масштаб застосування дронів в сучасній війні.

Пряма мова: "Було приблизно таке розуміння ситуації: Афганістан, база і здалеку маленький квадрокоптер. І його треба виявити і подавити".

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Деталі: Павленко додав, що поширене використання дронів пояснюється тим, що вони є відносно недорогими, якщо порівняти, наприклад, з вартістю танку.

По-друге, масовістю виробництва і функціональністю дронів.

Він підкреслив, що відповідно пропорційно виникло питання підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, тому що усім дронам треба протидіяти.

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