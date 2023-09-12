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Начальник управления РЭБ Павленко: На некоторых участках фронта у нас бывает 250-300 дронов в воздухе одновременно

Евгений БудерацкийВторник, 12 сентября 2023, 09:45

На некоторых участках фронта Силы Обороны фиксируют 250-300 дронов в воздухе одновременно.

Источник: начальник Главного управления РЭБ и кибербезопасности Иван Павленко в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Если брать территорию от Запорожья до Лимана, на некоторых участках фронта у нас бывает 250-300 дронов одновременно в воздухе".

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Детали: Павленко уточнил, что речь идет о разных типах беспилотников с обеих сторон.

По его словам, большинство иностранных экспертов по состоянию на 2022 год не представляли масштаб применения дронов в современной войне.

Прямая речь: "Было примерно такое понимание ситуации: Афганистан, база и издалека маленький квадрокоптер. И его нужно обнаружить и подавить".

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Детали: Павленко добавил, что распространенное использование дронов объясняется тем, что они относительно недороги, если сравнить, например, со стоимостью танка.

Во-вторых, массовостью производства и функциональностью дронов.

Он подчеркнул, что соответственно пропорционально возник вопрос повышения эффективности радиоэлектронной борьбы, потому что всем дронам нужно противодействовать.

Предыстория:

Общие боевые потери БПЛА оперативно-тактического уровня противника с 24.02.22 по 12.09.23 ориентировочно составили 4645 единиц.

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