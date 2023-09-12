Сили оборони знищили понад 80 ворожих РЕБ з початку повномасштабної війни – полковник Павленко

Українські бійці з початку повномасштабної війни знищили 80-120 російських станцій РЕБ.

Джерело: очільник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Генштабу ЗСУ Іван Павленко в інтерв’ю УП

Деталі: На питання, чи існує статистика знищених російських РЕБ, Павленко відповів:

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Пряма мова: "Вона існує, але я не готовий вам зараз назвати число. За весь час з 24 лютого 2022-го буде в межах 80-120. Тут залежить від того, що саме рахувати. Якщо рахувати лише великі станції, то 60-70".

Більше деталей: Водночас Павленко підкреслив, що кількість антидронових засобів у росіян "просто зашкалює". За його словами, в багатьох районах українські оператори безпілотників вже забули, що таке літати без перешкод.

Разом з тим він додав, що антиросійські санкції діють, і в галузі РЕБ, системах радіоподавлення тепер дуже багато китайських складових і неякісного обладнання.