Силы обороны уничтожили более 80 вражеских РЭБ с начала полномасштабной войны – полковник Павленко

Украинские бойцы с начала полномасштабной войны уничтожили 80-120 российских станций РЭБ.

Источник: глава Главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ Иван Павленко в интервью УП

Детали: На вопрос, существует ли статистика уничтоженных российских РЭБ, Павленко ответил:

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Прямая речь: "Она существует, но я не готов вам сейчас назвать число. За все время с 24 февраля 2022-го будет в пределах 80-120. Здесь зависит от того, что именно считать. Если считать только крупные станции, то 60-70".

Больше деталей: В то же время Павленко подчеркнул, что количество антидронових средств у россиян "просто зашкаливает". По его словам, во многих районах украинские операторы беспилотников уже забыли, что такое летать без помех.

Вместе с тем он добавил, что антироссийские санкции действуют, и в области РЭБ, системах радиоподавления теперь очень много китайских составляющих и некачественного оборудования.