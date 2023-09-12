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Під час оборони Києва російським льотчикам транслювали в ефір похоронний марш - начальник управління РЕБ

Євген БудерацькийВівторок, 12 вересня 2023, 10:30
Під час оборони Києва російським льотчикам транслювали в ефір похоронний марш - начальник управління РЕБ
Іван Павленко, фото Дмитра Ларіна, УП

Під час оборони Києва у 2022 році війська радіоелектронної боротьби подавлювали частоти російської авіації, транслюючи льотчикам похоронний марш.

Джерело: начальник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Іван Павленко в інтерв'ю "Українській правді".

Пряма мова: "У перші дні війни, коли "орки" літали в районі Києва, ми використовували радіостанції для того, щоб здійснювати радіоподавлення управління авіації противника. Хлопці тоді записали похоронний марш, який лунав в ефірі у росіян. Я вам кажу, вони тоді міняли частоти миттєво. 10 секунд – зміна. Позитивний ефект одразу".

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Деталі: Він уточнив, що такі перелаштовування на інші частоти є прямим підтвердженням того, що радіоподавлення було успішним.

За його словами, роботу РЕБ дуже важко оцінити, бо її не видно на перший погляд, тому оцінка дається у відсотках.

Пряма мова: "Ефективність РЕБ завжди вимірюється у відсотках. Тому що все це випромінювання, його не можна пощупати. Наприклад, беремо мережу зв'язку танкового батальйону. Там є 10, припустимо, радіоліній. Якщо ми подавили всі радіолінії, то зв'язок називається зірваний, це 100%. Якщо подавили 70%, то це називається порушено. Якщо подавили 50%, це називається ускладнено. Так рахується ефективність радіоелектронної боротьби на прикладі зв'язку".

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Ще одним прикладом ефективної роботи РЕБ Павленко назвав боротьбу з FPV-дронами.

Дослівно: "Сьогодні нам надсилають фотографії, коли 3-4 ворожих дрони валяються навколо нашого танка. Вони просто втрачають управління і падають. І ми зберігаємо наш екіпаж. Ось вам результат роботи засобів радіоелектронної боротьби".

Передісторія:

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