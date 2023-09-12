Во время обороны Киева российским летчикам транслировали в эфир похоронный марш – начальник управления РЭБ

Во время обороны Киева в 2022 году войска радиоэлектронной борьбы подавляли частоты российской авиации, транслируя лётчикам похоронный марш.

Источник: начальник Главного управления РЭБ и кибербезопасности Иван Павленко в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "В первые дни войны, когда "орки" летали в районе Киева, мы использовали радиостанции для того, чтобы осуществлять радиоподавление управления авиации противника. Ребята тогда записали похоронный марш, раздававшийся в эфире у россиян. Я вам говорю, они тогда меняли частоты мгновенно. 10 секунд – изменение. Положительный эффект сразу.

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Подробности: Он уточнил, что такие перестройки на другие частоты являются прямым подтверждением того, что радиоподавление было успешным.

По его словам, работу РЭБ очень трудно оценить, потому что ее не видно на первый взгляд, поэтому оценка дается в процентах.

Прямая речь: "Эффективность РЭБ всегда измеряется в процентах. Потому что все это излучение, его нельзя пощупать. Например, берем сеть связи танкового батальона. Там есть 10, допустим, радиолиний. Если мы подавили все радиолинии, то связь называется сорван, это 100%. Если подавили 70%, то это называется нарушено. Если подавили 50%, это называется усложнено. Так считается эффективность радиоэлектронной борьбы на примере связи".

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Еще одним примером эффективной работы РЭБ Павленко назвал борьбу с FPV-дронами.

Дословно: "Сегодня нам присылают фотографии, когда 3-4 вражеских дрона валяются вокруг нашего танка. Они просто теряют управление и падают. И мы сохраняем наш экипаж. Вот вам результат работы средств радиоэлектронной борьбы".

Предыстория:

По словам Павленко, на некоторых участках фронта Силы Обороны фиксируют 250-300 дронов в воздухе одновременно.