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Росія обіцяє окупантам безоплатну землю: уже "нарізали" ділянки в Криму та 5 регіонах РФ

Ірина БалачукВівторок, 12 вересня 2023, 13:43
Росія обіцяє окупантам безоплатну землю: уже нарізали ділянки в Криму та 5 регіонах РФ
Інфографіка "Верстки"

У Росії підготували понад 4 тисячі земельних ділянок для військових, які повернулися з війни проти України − багато ділянок виділили в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: російське видання "Верстка"

Деталі: Повідомляється, що безоплатну землю окупантам планують видавати в 49 (з 89) російських регіонах.

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За підрахунками "Вёрстки", у п'яти регіонах Росії, а також у Криму і Севастополі вже почали виділяти землю − заготовили щонайменше 4 228 ділянок. І вже щонайменше 743 людини отримали сертифікати та документи на землю.

У тимчасово окупованому Криму "нарізали" ділянки в Сакському, Чорноморському, Роздольненському та Ленінському районах.

Виділяють окупантам від 4 до 20 соток під будівництво будинку, ведення особистого підсобного господарства або садівництво. 

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Інфографіка верстки 

У деяких регіонах військові потрапили в одну чергу з пільговиками, зокрема з багатодітними сім'ями.

В 11 регіонах чиновники пообіцяли, що ті, хто воював в Україні, зможуть отримати землю позачергово.

Насамперед ділянки обіцяють давати інвалідам і сім'ям загиблих окупантів.

За допомогою безкоштовної землі РФ намагається залучати на війну нових контрактників.

При цьому, за інформацією видання, частина ділянок розташована в районах, де не проведені комунікації − там немає ні водопроводу, ні каналізації, ні доріг.

У частині регіонів уже озвучили традиційну проблему нестачі землі. У цих випадках замість видачі землі запропонували виплачувати грошові компенсації. Наприклад, у Воронезькій області пропонують субсидію в 200 тисяч рублів, у Новосибірській області та в Комі − по 300 тисяч, а на Ямалі − мільйон рублів.

При цьому зазначається, що середня ринкова вартість однієї сотки землі у Воронезькій області становить 84,9 тисячі рублів, а в Новосибірській − 78,5 тисячі рублів.  

Теми: РосіявійназемляКрим
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