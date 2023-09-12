Россия обещает оккупантам бесплатную землю: уже "нарезали" участки в Крыму и 5 регионах РФ

В России подготовили более 4 тысяч земельных участков для военных, которые вернулись из войны против Украины − много участков выделили во временно оккупированном Крыму.

Источник: российское издание "Вёрстка"

Детали: Сообщается, что бесплатную землю оккупантам планируют выдавать в 49 (из 89) российских регионах.

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По подсчетам "Вёрстки", в пяти регионах России, а также в Крыму и Севастополе уже начали выделять землю − заготовили как минимум 4 228 участков. И уже не менее 743 человек получили сертификаты и документы на землю.

Во временно оккупированном Крыму "нарезали" участки в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах.

Выделяют оккупантам от 4 до 20 соток под строительство дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводство.

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Инфографика верстки

В некоторых регионах военные попали в одну очередь с льготниками, в том числе с многодетными семьями.

В 11 регионах чиновники пообещали, что те, кто воевал в Украине, смогут получить землю вне очереди.

В первую очередь участки обещают давать инвалидам и семьям погибших оккупантов.

С помощью бесплатной земли РФ пытается привлекать на войну новых контрактников.

При этом, по информации издания, часть участков находится в районах, где не проведены коммуникации − там нет ни водопровода, ни канализации, ни дорог.

В части регионов уже озвучили традиционную проблему нехватки земли. В этих случаях вместо выдачи земли предложили выплачивать денежные компенсации. Например, в Воронежской области предлагают субсидию в 200 тысяч рублей, в Новосибирской области и в Коми − по 300 тысяч, а на Ямале − миллион рублей.

При этом средняя отмечается, что рыночная стоимость одной сотки земли в Воронежской области составляет 84,9 тысячи рублей, а в Новосибирской − 78,5 тысячи рублей.