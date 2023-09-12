Львівщина у 2023 році очолила рейтинг корупціонерів – дані реєстру НАЗК
Вівторок, 12 вересня 2023, 20:27
За даними Національного агентства із запобігання корупції у 2023 році найбільше корупційних порушень зафіксували у Львівській області.
Джерело: дані НАЗК
Деталі: Загалом у 2023 році у Львівській області зареєстровано 184 записи, із них за судовими рішеннями – 163.
Окрім Львівщини, у лідерах антирейтингу за 2023 рік опинилися:
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- Київська область – 176 записів;
- Дніпропетровська область – 165;
- Одеська область – 165;
- Вінницька область – 128;
- Сумська область – 121.
Далі у рейтингу за кількістю корупційних справ із різницею у плюс-мінус 10 - столиця Київ, Чернівецька, Чернігівська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська області.
Нагадаємо:
- 4 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, але врахувало "безпекові аспекти".
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