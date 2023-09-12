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Львівщина у 2023 році очолила рейтинг корупціонерів – дані реєстру НАЗК

Альона Мазуренко Вівторок, 12 вересня 2023, 20:27
Львівщина у 2023 році очолила рейтинг корупціонерів – дані реєстру НАЗК
мапа із сайту НАЗК

За даними Національного агентства із запобігання корупції у 2023 році найбільше корупційних порушень зафіксували у Львівській області.

Джерело: дані НАЗК

Деталі: Загалом у 2023 році у Львівській області зареєстровано 184 записи, із них за судовими рішеннями – 163.

Окрім Львівщини, у лідерах антирейтингу за 2023 рік опинилися:

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  • Київська область – 176 записів;
  • Дніпропетровська область – 165;
  • Одеська область – 165;
  • Вінницька область – 128;
  • Сумська область – 121.
 

Далі у рейтингу за кількістю корупційних справ із різницею у плюс-мінус 10 - столиця Київ, Чернівецька, Чернігівська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська області.

Нагадаємо: 

  • 4 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, але врахувало "безпекові аспекти". 

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Теми: корупціяНАЗКЛьвівщина
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