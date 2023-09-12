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Львовщина в 2023 году возглавила рейтинг коррупционеров – данные реестра НАПК

Алена МазуренкоВторник, 12 сентября 2023, 20:27
Львовщина в 2023 году возглавила рейтинг коррупционеров – данные реестра НАПК
карта из сайта НАПК

По данным Национального агентства по предотвращению коррупции в 2023 году больше всего коррупционных нарушений зафиксировали во Львовской области.

Источник: данные НАПК

Детали: Всего в 2023 году во Львовской области зарегистрировано 184 записи, из них по судебным решениям - 163.

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Кроме Львовщины, в лидерах антирейтинга за 2023 год оказались:

  • Киевская область - 176 записей;
  • Днепропетровская область - 165;
  • Одесская область - 165;
  • Винницкая область - 128;
  • Сумская область - 121.

Далее в рейтинге по количеству коррупционных дел с разницей в плюс-минус 10 - столица Киев, Черновицкая, Черниговская, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская области.

 

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, но учло "аспекты безопасности".

Темы: коррупцияНАПКЛьвовщина
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