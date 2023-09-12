Львовщина в 2023 году возглавила рейтинг коррупционеров – данные реестра НАПК

По данным Национального агентства по предотвращению коррупции в 2023 году больше всего коррупционных нарушений зафиксировали во Львовской области.

Источник: данные НАПК

Детали: Всего в 2023 году во Львовской области зарегистрировано 184 записи, из них по судебным решениям - 163.

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Кроме Львовщины, в лидерах антирейтинга за 2023 год оказались:

Киевская область - 176 записей;

Днепропетровская область - 165;

Одесская область - 165;

Винницкая область - 128;

Сумская область - 121.

Далее в рейтинге по количеству коррупционных дел с разницей в плюс-минус 10 - столица Киев, Черновицкая, Черниговская, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская области.

Напомним:

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