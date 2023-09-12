Львовщина в 2023 году возглавила рейтинг коррупционеров – данные реестра НАПК
Вторник, 12 сентября 2023, 20:27
По данным Национального агентства по предотвращению коррупции в 2023 году больше всего коррупционных нарушений зафиксировали во Львовской области.
Источник: данные НАПК
Детали: Всего в 2023 году во Львовской области зарегистрировано 184 записи, из них по судебным решениям - 163.
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Кроме Львовщины, в лидерах антирейтинга за 2023 год оказались:
- Киевская область - 176 записей;
- Днепропетровская область - 165;
- Одесская область - 165;
- Винницкая область - 128;
- Сумская область - 121.
Далее в рейтинге по количеству коррупционных дел с разницей в плюс-минус 10 - столица Киев, Черновицкая, Черниговская, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская области.
Напомним:
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- 4 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, но учло "аспекты безопасности".