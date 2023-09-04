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НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів, але деякі дані засекречено

Олена РощінаПонеділок, 4 вересня 2023, 13:40
НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів, але деякі дані засекречено
Голова НАЗК Олександр Новіков, фото з сайту НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, але врахувало "безпекові аспекти". 

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Національне агентство отримало від Міністерства оборони України відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення".

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Деталі: З початком повномасштабного вторгнення державні органи обмежили доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Вони врахували постанову Кабінету міністрів "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану" від 12.03.2022 № 263.

Водночас існує значний суспільний інтерес до відкриття даних цього реєстру.

Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо, констатує НАЗК. 

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"Реєстр корупціонерів" – це портал, де міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. На ньому можна отримати довідку про наявність або відсутність відомостей про себе та про юридичну особу, до якої застосовано заходи за корупційне правопорушення. 

На сайті доступний пошук щодо фізичних та юридичних осіб.

Реєстр корупціонерів
Реєстр корупціонерів
corruptinfo.nazk.gov.ua

На думку голови НАЗК Олександра Новікова, "відкриті дані – це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції". 

Він додав, що відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій.

НАЗК очікує ухвалення Верховною Радою в цілому законопроекту №9534, який відновлює електронне декларування статків посадовців, призупинене у зв’язку із запровадженням воєнного стану та має врегулювати питання публічного доступу до даних Реєстру декларацій.

Теми: корупціяНАЗК
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