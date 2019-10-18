ГПУ повідомила Лукаш про зміну підозри

Генеральна прокуратура повідомила про зміну підозри міністерку юстиції часів Януковича Олену Лукаш, її підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Джерело: сайт ГПУ

Деталі: За інформацією правоохоронців, Лукаш та іншим підозрюваним інкримінується заволодіння коштами у сумі 2 мільйонів 523 тисяч гривень, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС.

Дослівно: Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Нагадаємо:

11 жовтня Генеральна прокуратура викликала на допит як підозрювану міністерку юстиції часів Януковича Олену Лукаш.

Після того як Лукаш викликали на допит у прокуратуру, вона написала заяву до ДБР на генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Передісторія: