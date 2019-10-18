ГПУ повідомила Лукаш про зміну підозри
П'ятниця, 18 жовтня 2019, 06:20
Генеральна прокуратура повідомила про зміну підозри міністерку юстиції часів Януковича Олену Лукаш, її підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
Джерело: сайт ГПУ
Деталі: За інформацією правоохоронців, Лукаш та іншим підозрюваним інкримінується заволодіння коштами у сумі 2 мільйонів 523 тисяч гривень, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС.
Дослівно: Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
Нагадаємо:
- 11 жовтня Генеральна прокуратура викликала на допит як підозрювану міністерку юстиції часів Януковича Олену Лукаш.
- Після того як Лукаш викликали на допит у прокуратуру, вона написала заяву до ДБР на генерального прокурора Руслана Рябошапку.
Передісторія:
- ГПУ розслідувало кримінальне провадження за підозрою Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у вчиненні кримінальних порушень, передбачених ч.5 ст.191, а також ст. 366 Кримінального кодексу – службове підроблення. Йшлося про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 мільйона гривень.
- 5 жовтня 2016 року Апеляційний суд Києва у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу Лукаш, визнав інформацію ГПУ недостовірною і зобов'язав ГПУ повідомити Раді Європейського Союзу про цей факт.
- Разом з тим, на той час заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що розслідування кримінальної справи, порушеної проти Лукаш у 2014 році, триває.
- У липні 2017 року її викликали на допит в Генпрокуратуру у цій справі.
- 27 липня 2017 року голова управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підозру Лукаш блокує заступник генпрокурора Луценка Юрій Столярчук. За його словами, не було зауважень щодо недостатності доказів, і йому не вказали на офіційні причини непідписання підозри.
- 20 листопада 2017 року Луценко заявив про недостатність доказів у провадженні стосовно Лукаш.
- Горбатюк запевняв, що виключення Лукаш із санкційного списку ЄС не вплине на хід розслідування.
Українська правда