Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вже у вересні має бути рішення щодо відкриття реєстру декларацій – Зеленський

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 22:16
Вже у вересні має бути рішення щодо відкриття реєстру декларацій – Зеленський
скриншот зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що підписав вето на законопроєкт і вже у вересні має бути відкрито реєстри електронних декларацій.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Вже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, і по законопроекту щодо РЕР – політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, але й наших переговорів з Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має бути відбутись цього року. І всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок".

Реклама:

Деталі: Також Зеленський подякував Данії за новий оборонний пакет для України на більш ніж 800 мільйонів євро. 

Передісторія

  • Данія вирішила передати Україні пакет допомоги на майже 800 млн євро, що стане її найбільшим внеском з початку повномасштабного вторгнення.
  • Зеленський наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.
  • 12 вересня були опубліковані пропозиції Зеленського до ветованого законопроєкту про відновлення електронного декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийдеклараціїЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Нью-Йорка і анонсував участь у засіданні ООН

Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Німеччини Україні на 400 млн євро

Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на імпорт зерна

Більшість країн ЄС засуджують блокаду зерна з України трьома країнами

Сирський: На Бахмутському напрямку ворог втратив найкращі частини, але штурм триває

По всій Болгарії фермери заблокували дороги через агроімпорт з України

Усі новини...
Зеленський
Оприлюднено пропозиції Зеленського до ветованого законопроєкту про відновлення декларування
Одна війна і одна перемога на всіх – стратегічне бачення Зеленського
Соціологи про опитування щодо корупції і Зеленського: "відповідальний" не означає "причетний"
Останні новини
01:53
У Росії назріває заколот – Данілов
01:22
Зеленський відвідав важкопоранених українських військових у лікарні Нью-Йорка
00:59
США заарештували росіянина, який скуповував мікроелектроніку подвійного призначення
00:30
ОновленоПовітряні сили оголосили про загрозу балістики, ракет та безпілотників у кількох областях
00:13
Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтонів
23:54
Путін забрав російські активи норвезького медіахолдингу Amedia
23:45
У липні банки видали іпотечних кредитів на 880 мільйонів – опитування НБУ
23:21
Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова – Терехов
23:03
Зеленський прибув до Нью-Йорка і анонсував участь у засіданні ООН
23:02
Росія знову запустила "Шахеди" по Україні
Усі новини...
Реклама: