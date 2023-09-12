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Вже у вересні має бути рішення щодо відкриття реєстру декларацій – Зеленський

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 22:16
Вже у вересні має бути рішення щодо відкриття реєстру декларацій – Зеленський
скриншот зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що підписав вето на законопроєкт і вже у вересні має бути відкрито реєстри електронних декларацій.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Вже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, і по законопроекту щодо РЕР – політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, але й наших переговорів з Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має бути відбутись цього року. І всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок".

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Деталі: Також Зеленський подякував Данії за новий оборонний пакет для України на більш ніж 800 мільйонів євро. 

Передісторія

  • Данія вирішила передати Україні пакет допомоги на майже 800 млн євро, що стане її найбільшим внеском з початку повномасштабного вторгнення.
  • Зеленський наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.
  • 12 вересня були опубліковані пропозиції Зеленського до ветованого законопроєкту про відновлення електронного декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

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Теми: ЗеленськийдеклараціїЄС
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