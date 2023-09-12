Вже у вересні має бути рішення щодо відкриття реєстру декларацій – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що підписав вето на законопроєкт і вже у вересні має бути відкрито реєстри електронних декларацій.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Вже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, і по законопроекту щодо РЕР – політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, але й наших переговорів з Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має бути відбутись цього року. І всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок".

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Деталі: Також Зеленський подякував Данії за новий оборонний пакет для України на більш ніж 800 мільйонів євро.

Передісторія:

Данія вирішила передати Україні пакет допомоги на майже 800 млн євро, що стане її найбільшим внеском з початку повномасштабного вторгнення.

Зеленський наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.

12 вересня були опубліковані пропозиції Зеленського до ветованого законопроєкту про відновлення електронного декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.