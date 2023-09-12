Уже в сентябре должно быть решение об открытии реестра деклараций – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что подписал вето на законопроект и уже в сентябре должны быть открыты реестры электронных деклараций.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Уже в сентябре такое решение должно быть. Как, кстати, и по законопроекту о РЕР - политически значимых персон. И это вопрос не только политической ответственности парламента, но и наших переговоров с Евросоюзом о вступлении. Новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен состояться в этом году. И все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг".

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Детали: Также Зеленский поблагодарил Данию за новый оборонный пакет для Украины на более чем 800 миллионов евро.

Предыстория:

Дания решила передать Украине пакет помощи на почти 800 млн евро, что станет ее крупнейшим вкладом с начала полномасштабного вторжения.

Зеленский наложил вето на закон, который сохраняет ограничения по электронному декларированию.

12 сентября были опубликованы предложения Зеленского к ветированному законопроекту о восстановлении электронного декларирования для должностных лиц государства и местного самоуправления.