Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Уже в сентябре должно быть решение об открытии реестра деклараций – Зеленский

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 22:16
Уже в сентябре должно быть решение об открытии реестра деклараций – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что подписал вето на законопроект и уже в сентябре должны быть открыты реестры электронных деклараций.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Уже в сентябре такое решение должно быть. Как, кстати, и по законопроекту о РЕР - политически значимых персон. И это вопрос не только политической ответственности парламента, но и наших переговоров с Евросоюзом о вступлении. Новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен состояться в этом году. И все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг".

Реклама:

Детали: Также Зеленский поблагодарил Данию за новый оборонный пакет для Украины на более чем 800 миллионов евро.

Предыстория:

  • Дания решила передать Украине пакет помощи на почти 800 млн евро, что станет ее крупнейшим вкладом с начала полномасштабного вторжения.
  • Зеленский наложил вето на закон, который сохраняет ограничения по электронному декларированию.
  • 12 сентября были опубликованы предложения Зеленского к ветированному законопроекту о восстановлении электронного декларирования для должностных лиц государства и местного самоуправления.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийдекларацииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Зеленский
Обнародованы предложения Зеленского к законопроекту о восстановлении декларирования
Одна война и одна победа на всех – стратегическое виденье Зеленского
Социологи об опросе о коррупции и Зеленском: "ответственный" не означает "причастен"
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: