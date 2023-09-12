Зеленський ветував закон про декларації: Реєстр треба відкрити зараз

Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що саме з цією головною правкою закон має бути проголосований і "бажано швидко".

Передісторія:

5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр відкриють лише через рік.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Українці лише за добу зібрали понад 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.