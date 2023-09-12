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Зеленський ветував закон про декларації: Реєстр треба відкрити зараз

Ірина БалачукВівторок, 12 вересня 2023, 10:20
Зеленський ветував закон про декларації: Реєстр треба відкрити зараз
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що саме з цією головною правкою закон має бути проголосований і "бажано швидко".

Передісторія:

  • 5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр відкриють лише через рік.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
  • Українці лише за добу зібрали понад 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.

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Теми: Зеленськийветодеклараціїзаконодавство
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