Зеленський ветував закон про декларації: Реєстр треба відкрити зараз
Вівторок, 12 вересня 2023, 10:20
Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова президента: "Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати".
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Деталі: Зеленський підкреслив, що саме з цією головною правкою закон має бути проголосований і "бажано швидко".
Передісторія:
- 5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр відкриють лише через рік.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
- Українці лише за добу зібрали понад 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.
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