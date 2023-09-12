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Стефанішина: Україні не пропонували членство в НАТО в обмін на території

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 22:46
Стефанішина: Україні не пропонували членство в НАТО в обмін на території

В українському уряді заявили, що ніхто офіційно не звертався до Києва з пропозиціями обміняти окуповані Росією території на членство в НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної польському Onet  

Деталі: На думку віцепрем’єрки, до України не зверталися з такою пропозицією, тому що це було б проявом слабкості.

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"Ми знаємо, що такі дискусії велися і ведуться. Але це не є темою для обговорення з Україною", – зазначила Стефанішина.

Відповідаючи на питання, чи може Україна стати членом НАТО до перемоги, вона заявила, що це постійна тема політичного діалогу з країнами Альянсу.

"Звичайно, це дуже важко реалізувати в період повномасштабних бойових дій на українській території. І, звичайно, жодних територіальних поступок бути не може. Але, як мені говорили деякі американські колеги, такі рішення можна ухвалити за одну ніч", – сказала Стефанішина.

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Вона додала, що наразі для України важливо, щоб до цього моменту вона були готова, тому Київ закладає для цього фундамент, а також говорить про те, які безпекові умови будуть достатніми для інтеграції в НАТО.

Раніше Стефанішина заявила, що Україна не отримала більшого на вільнюському саміті НАТО, оскільки лідери країн Альянсу не ризикнули взяти на себе занадто велику відповідальність. 

Нещодавно віцепрем'єрка заявила також, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до вступу в НАТО – навіть раніше.

Як відомо, за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу.

Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

Також на полях саміту країни G7 погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Теми: НАТОКабінет міністрів
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