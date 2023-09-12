Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стефанишина: Украине не предлагали членство в НАТО в обмен на территории

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 22:46
Стефанишина: Украине не предлагали членство в НАТО в обмен на территории

В украинском правительстве заявили, что никто официально не обращался к Киеву с предложениями обменять оккупированные Россией территории на членство в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной польскому Onet

Детали: По мнению вице-премьера, к Украине не обращались с таким предложением, потому что это было бы проявлением слабости.

Реклама:

"Мы знаем, что такие дискуссии велись и ведутся. Но это не является темой для обсуждения с Украиной", – отметила Стефанишина.

Отвечая на вопрос, может ли Украина стать членом НАТО до победы, она заявила, что это постоянная тема политического диалога со странами Альянса.

"Конечно, это очень трудно реализовать в период полномасштабных боевых действий на украинской территории. И, конечно, никаких территориальных уступок быть не может. Но, как мне говорили некоторые американские коллеги, такие решения можно принять за одну ночь", – сказала Стефанишина.

ВИДЕО ДНЯ

Она добавила, что сейчас для Украины важно, чтобы к этому моменту она были готова, поэтому Киев закладывает для этого фундамент, а также говорит о том, какие условия безопасности будут достаточными для интеграции в НАТО.

Ранее Стефанишина заявила, что Украина не получила большего на вильнюсском саммите НАТО, поскольку лидеры стран Альянса не рискнули взять на себя слишком большую ответственность.

Недавно вице-премьер заявила также, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Как известно, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе летом 2023 года лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс.

В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

Также на полях саммита страны G7 согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Темы: НАТОКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
НАТО
В НАТО не видят, чтобы Россия хотела напасть на страну-члена Альянса
НАТО готовит крупнейшие военные учения со времен холодной войны − FT
Германия предлагает НАТО свою базу для штаба на Балтийском море
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: