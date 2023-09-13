Окупанти вчергове перекривали Кримський міст
Середа, 13 вересня 2023, 02:58
Вночі 13 вересня окупанти вчергове перекрили рух транспорту Кримським мостом.
Джерело: пропагандистське російське видання РИА-Новости
Деталі: У повідомленні йдеться, про те, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрили.
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Причин, як і термінів перекриття РИА-Новости не повідомляли.
Що передувало: Минулої ночі окупаційна влада майже на годину перекривала незаконно збудований Кримський міст.
Оновлено: О 3:34 РИА повідомило про відновлення руху транспорту Кримським мостом.
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