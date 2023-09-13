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Окупанти вчергове перекривали Кримський міст

Ольга Глущенко Середа, 13 вересня 2023, 02:58
Окупанти вчергове перекривали Кримський міст
Кримський міст, фото GETTY IMAGES

Вночі 13 вересня окупанти вчергове перекрили рух транспорту Кримським мостом.

Джерело: пропагандистське російське видання РИА-Новости

Деталі: У повідомленні йдеться, про те, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрили.

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Причин, як і термінів перекриття РИА-Новости не повідомляли.

Що передувало: Минулої ночі окупаційна влада майже на годину перекривала незаконно збудований Кримський міст.

Оновлено: О 3:34 РИА повідомило про відновлення руху транспорту Кримським мостом.

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Теми: Керченський містКримокупаціявійна
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