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Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 02:58
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
Крымский мост, фото GETTY IMAGES

Ночью 13 сентября оккупанты в очередной раз перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту.

Источник: пропагандистское российское издание РИА-Новости

Детали: В сообщении говорится, о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

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Причин, как и сроков перекрытия РИА-Новости не сообщали.

Что предшествовало: Прошлой ночью оккупационные власти почти на час перекрывали незаконно построенный Крымский мост.

Обновлено: В 3:34 РИА сообщило о возобновлении движения транспорта по Крымскому мосту.

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Темы: Керченский мостКрымоккупациявойна
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