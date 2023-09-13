Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост

Ночью 13 сентября оккупанты в очередной раз перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту.

Источник: пропагандистское российское издание РИА-Новости

Детали: В сообщении говорится, о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

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Причин, как и сроков перекрытия РИА-Новости не сообщали.

Что предшествовало: Прошлой ночью оккупационные власти почти на час перекрывали незаконно построенный Крымский мост.

Обновлено: В 3:34 РИА сообщило о возобновлении движения транспорта по Крымскому мосту.