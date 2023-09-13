Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 02:58
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
Крымский мост, фото GETTY IMAGES

Ночью 13 сентября оккупанты в очередной раз перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту.

Источник: пропагандистское российское издание РИА-Новости

Детали: В сообщении говорится, о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Реклама:

Причин, как и сроков перекрытия РИА-Новости не сообщали.

Что предшествовало: Прошлой ночью оккупационные власти почти на час перекрывали незаконно построенный Крымский мост.

Обновлено: В 3:34 РИА сообщило о возобновлении движения транспорта по Крымскому мосту.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Керченский мостКрымоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Керченский мост
Этой ночью россияне на час перекрыли Крымский мост
Оккупанты восстановили на Крымском мосту пролет, который упал после атаки дронов
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: