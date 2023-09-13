Нічна атака на Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру, 6 постраждалих

Вночі 13 вересня росіяни вчергове атакували південь Одещини ударними БпЛА, внаслідок цього постраждали 6 цивільних осіб.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

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На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу".

Деталі: Кіпер також зазначив, що відомо про 6 постраждалих цивільних осіб.

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Троє з них – у важкому стані, ще у трьох – середній стан важкості.

Усім постраждалим надається медична допомога.