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Нічна атака на Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру, 6 постраждалих

Ольга Глущенко Середа, 13 вересня 2023, 05:16
Нічна атака на Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру, 6 постраждалих
Наслідки обстрілів Одещини 17 серпня, ілюстративне фото ОК Південь

Вночі 13 вересня росіяни вчергове атакували південь Одещини ударними БпЛА, внаслідок цього постраждали 6 цивільних осіб.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

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На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу".

Деталі: Кіпер також зазначив, що відомо про 6 постраждалих цивільних осіб.

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Троє з них – у важкому стані, ще у трьох – середній стан важкості.

Усім постраждалим надається медична допомога.

Теми: Одеська областьбезпілотникипортивійна
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