Нічна атака на Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру, 6 постраждалих
Середа, 13 вересня 2023, 05:16
Вночі 13 вересня росіяни вчергове атакували південь Одещини ударними БпЛА, внаслідок цього постраждали 6 цивільних осіб.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.
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На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.
Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу".
Деталі: Кіпер також зазначив, що відомо про 6 постраждалих цивільних осіб.
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Троє з них – у важкому стані, ще у трьох – середній стан важкості.
Усім постраждалим надається медична допомога.