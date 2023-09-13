Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нічна атака на Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру, 6 постраждалих

Ольга Глущенко Середа, 13 вересня 2023, 05:16
Нічна атака на Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру, 6 постраждалих
Наслідки обстрілів Одещини 17 серпня, ілюстративне фото ОК Південь

Вночі 13 вересня росіяни вчергове атакували південь Одещини ударними БпЛА, внаслідок цього постраждали 6 цивільних осіб.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

Реклама:

На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу".

Деталі: Кіпер також зазначив, що відомо про 6 постраждалих цивільних осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Троє з них – у важкому стані, ще у трьох – середній стан важкості.

Усім постраждалим надається медична допомога.

Теми: Одеська областьбезпілотникипортивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Одеська область
Над Одещиною вночі збили 32 "Шахеди", через влучання постраждали 7 водіїв вантажівок
На Одещину хвилями летіли ворожі БпЛА – Повітряні сили
У Румунії навпроти українського Ізмаїла почали будувати укриття
Останні новини
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
Усі новини...
Реклама: