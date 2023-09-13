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Ночная атака на Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 05:16
Ночная атака на Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших
Последствия обстрелов Одесской области 17 августа, иллюстративное фото ОК Юг

Ночью 13 сентября россияне в очередной раз атаковали юг Одесской области ударными БпЛА, в результате этого пострадали 6 гражданских лиц.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер

Прямая речь: "Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району.

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К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.

Продолжается ликвидация последствий. Спасатели укрощают пожар".

Детали: Кипер также отметил, что известно о 6 пострадавших гражданских лицах.

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Трое из них – в тяжелом состоянии, еще у трех – среднее состояние тяжести.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Темы: Одесская областьбеспилотникипортывойна
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