Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночная атака на Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 05:16
Ночная атака на Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших
Последствия обстрелов Одесской области 17 августа, иллюстративное фото ОК Юг

Ночью 13 сентября россияне в очередной раз атаковали юг Одесской области ударными БпЛА, в результате этого пострадали 6 гражданских лиц.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер

Прямая речь: "Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району.

Реклама:

К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.

Продолжается ликвидация последствий. Спасатели укрощают пожар".

Детали: Кипер также отметил, что известно о 6 пострадавших гражданских лицах.

ВИДЕО ДНЯ

Трое из них – в тяжелом состоянии, еще у трех – среднее состояние тяжести.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Темы: Одесская областьбеспилотникипортывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Одесская область
Над Одесской областью ночью сбили 32 "Шахеда", из-за попадания пострадали 7 водителей грузовиков
На Одесскую область волнами летели вражеские БпЛА – Воздушные силы
В Румынии напротив украинского Измаила начали строить укрытие
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: