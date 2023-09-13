Ночная атака на Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших
Среда, 13 сентября 2023, 05:16
Ночью 13 сентября россияне в очередной раз атаковали юг Одесской области ударными БпЛА, в результате этого пострадали 6 гражданских лиц.
Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер
Прямая речь: "Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району.
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К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.
Продолжается ликвидация последствий. Спасатели укрощают пожар".
Детали: Кипер также отметил, что известно о 6 пострадавших гражданских лицах.
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Трое из них – в тяжелом состоянии, еще у трех – среднее состояние тяжести.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.