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РФ перекинула в Україну частину нової армії раніше, ніж планувала – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 09:15
РФ перекинула в Україну частину нової армії раніше, ніж планувала – розвідка Британії
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО. РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ В КРИМУ В БЕРЕЗНІ 2014 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Росія перекинула на територію України підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії, які планувала розгорнути тільки з грудня цього року.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Міноборони Британії

Дослівно: "З великою ймовірністю частини нової 25-ї загальновійськової армії Росії вперше перекинуті в Україну. Формування, найімовірніше, зосереджено у Луганській області на північному сході країни".

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Деталі: Ще в серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25 загальновійськової армії йшлося, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року, зазначили британські аналітики.

Цілком імовірно, що частини були відправлені в бій раніше терміну тому, що Росія продовжує відчувати надмірне навантаження на фронті, а Україна продовжує контрнаступ за трьома напрямками, зазначила британська розвідка.

Однак існує також реальна можливість того, що Росія спробує використати частини 25-ї загальновійськової армії для створення резервних сил, які не будуть задіяні у бойових діях та забезпечать командуванню більшу оперативну гнучкість.

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Теми: Росіяарміявійна
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