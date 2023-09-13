Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ перебросила в Украину часть новой армии раньше, чем планировала – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 09:15
РФ перебросила в Украину часть новой армии раньше, чем планировала – разведка Британии
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО. РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В КРЫМУ В МАРТЕ 2014 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

Россия перебросила на территорию Украины подразделения новой 25-й общевойсковой армии, которые планировала развернуть только с декабря этого года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Великобритании

Дословно: "С большой вероятностью части новой 25-й общевойсковой армии России впервые переброшены в Украину. Формирование, скорее всего, сосредоточено в Луганской области на северо-востоке страны".

Реклама:

Детали: Еще в августе 2023 года в объявлениях о наборе в 25 общевойсковую армию говорилось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года, отметили британские аналитики.

Вполне вероятно, что части были отправлены в бой раньше срока потому, что Россия продолжает испытывать чрезмерную нагрузку на фронте, а Украина продолжает контрнаступление по трем направлениям, отметила британская разведка.

Однако существует также реальная возможность того, что Россия попытается использовать части 25-й общевойсковой армии для создания резервных сил, которые не будут задействованы в боевых действиях и обеспечат командованию большую оперативную гибкость.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

Темы: Росcияармиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Росcия
Ким Чен Ын выпил за здоровье Путина и пожелал ему победы на войне
У Лаврова угрожают "возмездием" за добивание Крымского моста
Все страны Балтии закрыли въезд автомобилям с российской регистрацией
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: