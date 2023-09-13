РФ перебросила в Украину часть новой армии раньше, чем планировала – разведка Британии
Россия перебросила на территорию Украины подразделения новой 25-й общевойсковой армии, которые планировала развернуть только с декабря этого года.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Великобритании
Дословно: "С большой вероятностью части новой 25-й общевойсковой армии России впервые переброшены в Украину. Формирование, скорее всего, сосредоточено в Луганской области на северо-востоке страны".
Детали: Еще в августе 2023 года в объявлениях о наборе в 25 общевойсковую армию говорилось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года, отметили британские аналитики.
Вполне вероятно, что части были отправлены в бой раньше срока потому, что Россия продолжает испытывать чрезмерную нагрузку на фронте, а Украина продолжает контрнаступление по трем направлениям, отметила британская разведка.
Однако существует также реальная возможность того, что Россия попытается использовать части 25-й общевойсковой армии для создания резервных сил, которые не будут задействованы в боевых действиях и обеспечат командованию большую оперативную гибкость.
Что предшествовало:
- Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что из-за мобилизации и призыва в армию в необоронных отраслях России усилился дефицит работников.