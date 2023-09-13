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РФ перебросила в Украину часть новой армии раньше, чем планировала – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 09:15
РФ перебросила в Украину часть новой армии раньше, чем планировала – разведка Британии
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО. РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В КРЫМУ В МАРТЕ 2014 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

Россия перебросила на территорию Украины подразделения новой 25-й общевойсковой армии, которые планировала развернуть только с декабря этого года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Великобритании

Дословно: "С большой вероятностью части новой 25-й общевойсковой армии России впервые переброшены в Украину. Формирование, скорее всего, сосредоточено в Луганской области на северо-востоке страны".

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Детали: Еще в августе 2023 года в объявлениях о наборе в 25 общевойсковую армию говорилось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года, отметили британские аналитики.

Вполне вероятно, что части были отправлены в бой раньше срока потому, что Россия продолжает испытывать чрезмерную нагрузку на фронте, а Украина продолжает контрнаступление по трем направлениям, отметила британская разведка.

Однако существует также реальная возможность того, что Россия попытается использовать части 25-й общевойсковой армии для создания резервных сил, которые не будут задействованы в боевых действиях и обеспечат командованию большую оперативную гибкость.

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Темы: Росcияармиявойна
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