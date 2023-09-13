В Умань уже прибули 11 тисяч хасидів

В Умань Черкаської області станом на ранок 13 вересня прибули вже 11 тисяч прочан-хасидів на свято Рош га-Шана.

Джерело: голова Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Вже прибуло 11 тисяч хасидів. Загалом очікуємо до 30 тисяч прочан. В місті все гаразд, ніяких ексцесів не відбувається".

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Деталі: Цьогоріч Рош га-Шана – свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм – відзначають 15 вересня.

Торік попри війну в Україні на святкування Рош га-Шана до Умані прибуло 29 тисяч хасидів.