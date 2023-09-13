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В Умань уже прибыли 11 тысяч хасидов

"Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 09:46

В Умань Черкасской области по состоянию на утро 13 сентября прибыли уже 11 тысяч паломников-хасидов на праздник Рош ха-Шана.

Источник: глава Уманской районной военной администрации Игорь Миклащук в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Уже прибыло 11 тысяч хасидов. В общем ожидаем до 30 тысяч паломников. В городе все в порядке, никаких эксцессов не происходит".

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Детали: В этом году Рош ха-Шана – праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм – отмечают 15 сентября.

В прошлом году, не смотря на войну в Украине, на празднование Рош ха-Шана в Умань прибыло 29 тысяч хасидов.

Темы: хасидыУманьрелигия
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